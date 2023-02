Wegen Arbeiten an Leitungen und Hausanschlüssen wird in Grünstadt für einen knappen Monat eine Straße gesperrt. Betroffen ist die Pfortmüllerstraße in Höhe der Hausnummer 45, es handelt sich dabei um Teilstück zwischen dem Verkehrskreisel Uhlandstraße und der Theodor-Storm-Straße. Betroffen sind also zum Beispiel Eltern, die ihre Eltern mit dem Auto zur Integrierten Gesamtschule (IGS) bringen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Sperre gilt ab Montag, 6. Februar. Wieder aufgehoben werden soll sie laut Stadtverwaltung am Freitag, 3. März.