Die Bahnstrecke zwischen Germersheim und Speyer ist bis Mitte Juni aufgrund von Bauarbeiten an Bahnübergängen zeitweise gesperrt. So entfallen nach Angaben der Bahn an mehreren Abenden und in den Nächten von jeweils 19 bis 1.30 Uhr sowohl S-Bahnen als Regional-Express-Züge. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. An der Strecke gearbeitet wird demnach seit 1. Mai. In Einzelfällen entfallen die Züge über den eigentlichen Sperrabschnitt hinaus. Im Gegenzug verkehren einzelne Ersatzbusse auch bis Ludwigshafen beziehungsweise Bruchsal. Die abendlichen Züge der Linie RE 4 (Frankfurt – Karlsruhe) entfallen an den betreffenden Tagen, über Germersheim hinaus, zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Speyer. Zur Anschlusssicherung aus Richtung Germersheim fährt an den Tagen der Sperrung eine zusätzliche S-Bahn von Speyer (Abfahrt 0:46 Uhr) nach Mannheim (an 1:23 Uhr). Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen, teilt die Bahn mit. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.

Geänderte Fahrpläne: www.bauinfos.deutschebahn.com