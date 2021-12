Nächstes Jahr, voraussichtlich im Sommer, beginnen die Bauarbeiten für den neuen Lkw-Parkplatz an der B10 bei Wilgartswiesen. Dieser ist nötig, da die Rastplätze an der viel befahren Bundesstraße nachts, besonders an Wochenenden, aus allen Nähten platzen und viele Brummifahrer in die umliegenden Orte ausweichen. Platz ist dann für rund 40 Laster und 14 Autos. Es wird eine WC-Anlage und eine Sitzgelegenheit geben. Zudem wird ein Kreisverkehr angelegt, der die B10-Abfahrtrampe aufnimmt und eine direkte Fahrt Richtung Hermersbergerhof ermöglicht, ohne wie bisher durch Wilgartswiesen fahren zu müssen.

