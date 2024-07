Die deutschen Basketballerinnen haben bei ihrer Olympia-Premiere eine Überraschung geschafft und Europameister Belgien besiegt. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis setzte sich in Lille mit 83:69 (46:25) durch und legte damit die Grundlage für einen Einzug ins Viertelfinale, das in Paris stattfindet. Satou Sabally (17 Punkte), ihre Schwester Nyara (16), Leonie Fiebich (16), Alexis Peterson (15) und Frieda Bühner (11) punkteten für das deutsche Team zweistellig.

Für Satou Sabally, die wegen einer Schulteroperation monatelang gefehlt hatte, war es gerade mal das zweite Länderspiel in diesem Sommer. Nyara Sabally bekam eine Schulter ins Kinn und musste in der zweiten Halbzeit benommen vom Parkett. Im zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Donnerstag (11.00 Uhr) auf Japan. Letzter Gegner in der Vorrunde ist dann am Sonntag Topfavorit USA. Auch Gruppenplatz drei kann zum Weiterkommen bei dem Turnier mit zwölf Teams reichen.