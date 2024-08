Die deutschen Basketball-Herren treten am 25. November, 19.30 Uhr, in Heidelberg gegen Schweden in der EM-Qualifikation an. Das teilte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Donnerstag mit. Die Partie wird zudem das Debüt von Neu-Bundestrainer Álex Mumbrú auf heimischem Boden. Wenige Tage zuvor, am 22. November, feiert der 45-Jährige in Schweden seine Premiere an der Seitenlinie als Bundestrainer.

Nach zwei Partien in der Qualifikation für die EM 2025 belegt die deutsche Auswahl Platz eins in der Gruppe D. Ein Spiel – gegen Montenegro – konnten die Deutschen für sich entscheiden. Gegen Bulgarien setzte es eine Niederlage. „Jeder weiß, wie schwierig es ist, wenn man keine NBA-Spieler oder manchmal auch keine Euroleague-Spieler dabei hat“, wird DBB-Coach Mumbrú vom Verband zitiert. Aus terminlichen, manchmal versicherungstechnischen Gründen sagen in der Regel viele Spieler für Qualifikationspartien ab. Mit welchem Kader Mumbrú in seine Zeit als Bundestrainer starten möchte, ist noch nicht bekannt.

Letztmals liefen die DBB-Herren 2022 in Heidelberg auf. In der WM-Qualifikation besiegten die Schützlinge des damaligen Bundestrainers Gordon Herbert Israel mit 84:80. 13-mal waren die deutschen Basketballer am Neckar zu Gast. Zwölfmal gingen sie nach DBB-Angaben als Sieger vom Platz.