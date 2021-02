Der Chemiekonzern BASF setzt den geplanten Stellenabbau an seinem Standort Ludwigshafen fort. Hier zählte die BASF Ende 2020 genau 39.143 Mitarbeiter. Das waren 384 weniger als ein Jahr zuvor. Das teilte die BASF am Freitag vor der Bilanzpressekonferenz mit (weitere Berichte im Laufe des Tages auf rheinpfalz.de). Dem Standort Ludwigshafen werden neben dem Stammwerk weitere Gruppengesellschaften in der Region zugerechnet wie etwa die BASF Lampertheim GmbH mit rund 850 Beschäftigten.

BASF-Chef Martin Brudermüller hatte Anfang Mai 2020 angekündigt, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Stammwerk am Ende des Jahres „deutlich niedriger“ ausfallen werde als Ende 2019 und hatte hinzugefügt, dass diese Entwicklung nichts mit der Pandemie zu tun habe.

Die BASF hatte 2019 bereits 429 Stellen am Standort abgebaut. Ende 2020 erreichte die Belegschaft mit dem weiteren Abbau etwa die Stärke des Jahres 2016. Zwischenzeitlich hatte der Chemiekonzern in Ludwigshafen Beschäftigung aufgebaut bis zu einer Anzahl von 39.956 Mitarbeitern Ende 2018.

BASF zahlt 360 Millionen Euro an Boni aus