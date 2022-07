Die BASF geht davon aus, dass die Produktion im Stammwerk des Chemiekonzerns in Ludwigshafen nicht vollständig heruntergefahren werden muss, wenn die Bundesregierung die dritte Eskalationsstufe des Gas-Notfallplans, die Notfallstufe , ausrufen sollte.

Derzeit ist wegen der erheblich eingeschränkten Gaslieferungen aus Russland die Alarmstufe aktiviert, die zweite von drei Eskalationsstufen des Notfallplans. Der Chemiekonzern benötigt sehr große Mengen Gas als Rohstoff und als Energieträger für die eigenen Produktion. Der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller hatte davor gewarnt, dass der Produktionsverbund im Stammwerk Ludwigshafen komplett heruntergefahren werden müsse, wenn die Gasversorgung dort deutlich und dauerhaft unter 50 Prozent des maximalen Bedarfs abfällt.

Am Mittwoch sagte Brudermüller, sollte die Bundesregierung die Notfallstufe Gas ausrufen, gehe der Chemiekonzern derzeit davon aus, dass die BASF noch ausreichend Erdgas erhalten werde, um den Betrieb am Standort Ludwigshafen mit reduzierter Last aufrechtzuerhalten. Derzeit würden alle europäischen Standorte der BASF bedarfsgerecht mit Erdgas beliefert.

Zuversichtlich sei er auch für den zweitgrößten Standort des Chemiekonzerns in Deutschland in Schwarzheide/Brandenburg. Hier könne zumindest der Strom- und Dampfbedarf vollständig über Heizöl statt Erdgas erzeugt werden, sagte Brudermüller.