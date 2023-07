Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal 2023 einen starken Umsatzrückgang verzeichnet. Gegenüber dem zweiten Quartal 2022 (22,97 Milliarden Euro) verminderte sich der Umsatz um 25 Prozent auf 17,31 Milliarden Euro. Der Weltkonzern führt den deutlichen Rückgang auf eine niedrigere Absatzmenge, niedrigere Verkaufspreise und zudem negative Währungseffekte zurück.

Auch Gewinn sinkt deutlich

Zugleich korrigierte der Konzern seinen ohnehin schon defensiven Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 beim Umsatz auf eine Spanne zwischen 73 Milliarden Euro und 76 Milliarden Euro spürbar nach unten. Zuvor hatte man zwischen 84 und 87 Milliarden Euro Jahresumsatz erwartet (2022 erreicht: 87,3 Milliarden Euro).

Auch der operative Gewinn (Ergebnis vor Zinsen und Steuern: Ebit vor Sondereinflüssen) sank mit voraussichtlich 1,007 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2023 sehr deutlich um 57 Prozent. Er hatte nach einem starken Wert im zweiten BASF-Quartal 2022 bei 2,34 Milliarden Euro gelegen. Das Ergebnis im zweiten Quartal 2023 entsprach dem Konzern zufolge dem Durchschnitt der Analystenerwartungen.

Der Gewinn nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen indes hat im zweiten Quartal 2023 nach BASF-Angaben voraussichtlich nur noch 499 Millionen Euro betragen gegenüber 2,09 Milliarden Euro in den Vorjahresmonaten Januar bis März 2022.

BASF erwartet Nullwachstum bei weltweiter Chemieproduktion

Mit Blick auf die allgemeine Weltkonjunktur mit einem Rückgang der globalen Chemieproduktion im ersten Halbjahr 2023 erwartet die BASF für das zweite Halbjahr 2023 „keine weitere Abschwächung der Nachfrage, da die Lagerbestände an Chemierohstoffen in den Kundenindustrien bereits stark abgebaut wurden. Die BASF geht aber von einer nur zaghaften Erholung aus, da die globale Nachfrage nach Konsumgütern schwächer ausfallen wird als bisher angenommen“, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Damit würden auch die Margen, das heißt die Gewinnspannen, unter Druck bleiben.

Für das Gesamtjahr 2023 geht die BASF bei der allgemeinen weltweiten Chemieproduktion von einem Nullwachstum aus. Die BASF-Gruppe hat weltweit mehr als 111.000 Beschäftigte. Am Standort Ludwigshafen beschäftigt die BASF rund 39.000 Mitarbeiter.