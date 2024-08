Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) besuchte am Dienstag die Trinamix GmbH. Das 2015 gegründete Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion innovativer Messverfahren auf Basis der sogenannten Nah-Infrarotspektroskopie spezialisiert und gilt als Vorreiter in den Bereichen Materialerkennung, Gesichtserkennung und Lebensmittelerkennung. „Die Trinamix GmbH zeigt auf bemerkenswerte Weise, wie Forschungsergebnisse in marktreife Technologien umgesetzt werden können, die sowohl der Wirtschaft als auch der Gesellschaft zugutekommen“, sagte Schmitt. Dank Trinamix lassen sich zum Beispiel Textil- und Kunststoffabfälle sortenrein identifizieren. Das Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden ist eine 100-prozentige Tochter der BASF.