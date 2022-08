Wolf reißt Ziege im Kreis Kaiserslautern

Die Ziege, die am 11. August tot auf einem Acker bei Martinshöhe gefunden wurde, wurde von einem Wolf gerissen. Zum Artikel

BASF testet: Strom statt Gas?

Steamcracker – riesige Anlagen, in denen Kernprozesse der Chemieindustrie ablaufen – sollen möglicherweise in Zukunft bei der BASF statt mit Gas auch mit Strom beheizt werden. Zum Artikel

Habeck geht von sinkenden Gaspreisen aus

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet angesichts der bereits gut gefüllten Gasspeicher mit wieder sinkenden Preisen. Zum Artikel

Lauterbach-​Entführung: Ermittlungen wegen Hochverrats

Den Bundesgesundheitsminister entführen und dann die Regierung stürzen: Das war offenbar der Plan einer militanten „Querdenker“-Gruppe, zu der ein Neustadter gehörte. Zum Artikel

Horrorwochenende auf B10

Von Freitag bis Sonntag hat es auf der Bundesstraße in der Südpfalz vier schwere Unfälle gegeben. Bei einem ist ein 16-Jähriger gestorben. Zum Artikel

Bauern enttäuscht von Frühkartoffelsaison

Die Bauern aus dem Rhein-Pfalz-Kreis blicken auf eine unbefriedigende Saison zurück. Schuld sind ihrer Ansicht nach die Supermarktketten. Zum Artikel

Großer Klimaschutz-​Effekt durch das 9-​Euro-Ticket

10 Prozent aller Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket haben einer Studie zufolge eine Autofahrt ersetzt. Zum Artikel

Renolit: Staubnebel löst Großeinsatz aus

Der Austritt eines weißen Pulvers auf dem Werksgelände von Renolit in Frankenthal hat am Montagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zum Artikel

Tanken in Frankreich wird billiger

Während der Tankrabatt in Deutschland wegfällt, wird er in anderen Ländern verlängert - oder sogar erhöht, in Frankreich etwa. Zum Artikel