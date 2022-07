Die Herren des BASF TC Ludwigshafen stehen nach drei Spielen ohne Punkt da in der Tennis-Bundesliga. Am Sonntag verlor das Team im Duell der Aufsteiger beim TC Bredeney mit 1:5. Dabei hatte sich das Team um die Trainer Steffen Neutert und Denis Gremelmayr mehr ausgerechnet. Denn erstmals spielte der Top-Star der Ludwigshafener, Alex Molcan, mit. In Bredeney am Sonntag verlor er aber unglücklich im Matchtiebreak gegen Oscar Otte mit 7:6, 4:6 und 8:10. 4:0 hatte Molcan schon im Matchtiebreak geführt. Nur der türkische Davis-Cup-Spieler Cem Ilkel gewann sein Einzel mit 6:3 und 7:6 gegen Mats Moraing.

„Wie haben uns sportlich gut verkauft. Uns fehlt das Quäntchen Glück“, sagte Neutert. „Wir müssen realistisch bleiben. Essen hatte eine starke Aufstellung. Uns fehlten die Alternativen“, analysierte Gremelmayr. Am Sonntag erwartet Ludwigshafen zu Hause BW Krefeld (11 Uhr).