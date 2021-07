Der BASF TC Ludwigshafen gibt sich keine Blöße in der Zweiten Tennis-Bundesliga Süd der Herren. Nach dem 5:4 (3:3)-Sieg im Duell der bislang ungeschlagenen Mannschaften führt Ludwigshafen die Tabelle nun als einziges Team ohne Verlustpunkt an. Mit 8:0-Zählern steht das einzige rheinland-pfälzische Herren-Team in der Zweiten Liga nun an der Tabellenspitze. „Die Ausgangssituation wird immer besser. Wir werden nun besprechen, ob wir den Bundesliga-Aufstieg angehen wollen und wie wir kommendes Wochenende spielen. Wir wollen jedenfalls nicht mit letzter Gewalt in die Bundesliga“, sagt Herren-Coach Steffen Neutert am Sonntag nach dem Erfolg vor gut 500 Zuschauern. Die Krux ist: In der Zweiten Bundesliga besteht eine Mannschaft aus sechs Spielern, in der Bundesliga aus nur vier. Im Falle eine Aufstieges würde das bedeuten, dass zwei Akteure gestrichen werden müssten. Doch der Zusammenhalt und die Stimmung im BASF-Team sind groß und gut. Wen soll es dann treffen? Der Reiz, sich kommende Saison eventuell mit GW Mannheim zu messen, wäre da – aber eben nicht um jeden Preis.