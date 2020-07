Die Herren 30 des BASF TC Ludwigshafen spielen kommendes Jahr wieder in der Tennis-Bundesliga. Das Team um Kapitän Steffen Neutert gewann das letzte Spiel am Sonntag in Nürtingen klar mit 9:0. Nach gerade einmal vier Stunden war die Angelegenheit beendet. Ludwigshafen steigt damit mit 6:0 Punkten souverän in die höchste deutsche Spielklasse auf. Schon 2009 und 2010 spielte ein Herren-30-Team des BASF TC in der Bundesliga. „Wir wollten unbedingt aufsteigen“, sagte Steffen Neutert. Denn die Chance war dieses Runde so groß wie nie. Wegen der Corona-Krise steigt der Meister der Regionalliga Südwest direkt auf und muss kein Aufstiegsspiel gegen den Nord-Meister bestreiten.