Nach der 1:5 (1:3)-Niederlage am Sonntag in Rosenheim sind die Chancen des BASF TC Ludwigshafen, den Abstieg aus der Tennis-Bundesliga noch abzuwenden, auf ein Minimum gesunken. „Wir haben zwar noch die Option, Rosenheim abzufangen“, sagt BASF-TC-Trainer Steffen Neutert: „Aber wir wissen, wie Rosenheim kommende Woche in Krefeld spielen wird. Ich glaube nicht, dass wir noch eingreifen können, da wir auch die schlechteste Matchbilanz haben.“

In Rosenheim musste Neutert wieder auf einige Spieler verzichten. Diese zogen es vor, Turniere zu spielen. Die Gastgeber dagegen waren mit acht Spielern gekommen und konnten es sich sogar leisten, die ehemalige Nummer 23 der Welt, Damir Dzumhur, nicht einsetzen zu müssen. Er stand als Springer bereit.

Nur Bourgue siegt

Matthias Bourgue holte den Ehrenpunkt im Spitzeneinzel gegen Aljaz Bedene. Bourgue lag im dritten Satz im Matchtiebreak schon 1:7 hinten und siegte dann noch mit 10:7. Das Ludwigshafener Doppel Christian Hirschmüller und Daniel Baumann hätten beinahe den zweiten Zähler geholt. Doch sie unterlagen nach starkem Spiel im Matchtiebreak mit 5:10. Die beiden Tennistrainer des BASF TC hatten sichtlich Spaß. „Wir verzeihen uns unsere Fehler“, sagte Hirschmüller.

Die letzten beiden Spiele bestreitet der BASF TC am Freitag in Neuss (ab 13 Uhr) und am Sonntag ab 11 Uhr zu Hause gegen den wahrscheinlichen deutschen Meister Rochusclub Düsseldorf.