Ludwigshafen. Die BASF hat an ihrem Standort in Ludwigshafen einen neuen Supercomputer in Betrieb genommen. Er ist nach Angaben des Konzerns der weltweit größte seiner Art in der industriellen chemischen Forschung.

Von Olaf Lismann

Der Chemiekonzern gibt die Leistung des neuen Rechners mit drei Petaflops an, während der bisherige Supercomputer, seit 2017 im Einsatz, 1,75 Petaflops erreichte. Flops ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit von Computern und gibt die Anzahl sogenannter Gleitkommazahl-Operationen an, die der Rechner pro Sekunde ausführen kann. Drei Petaflops bedeutet drei Billiarden (eine 3 gefolgt von 15 Nullen) solcher Operationen pro Sekunde. Der neue Hochleistungsrechner der BASF heißt wie sein Vorgänger Quriosity.

„Digitale Technologien gehören zu den wichtigsten Instrumenten, um unsere Forschungs- und Entwicklungskompetenzen weiter auszubauen“, sagt Melanie Maas-Brunner, Mitglied des BASF-Vorstands und unter anderem verantwortlich für Forschung und Entwicklung. Mit Quriosity habe bereits in den vergangenen fünf Jahren die Entwicklungszeit innovativer Moleküle und chemischer Verbindungen deutlich verkürzt und damit die Markteinführung neuer Produkte beschleunigt werden können, so Maas-Brunner. „Die Rechenkapazitäten reichten aber nicht mehr aus, zudem sind die Komplexität unserer Forschungsprojekte und damit auch die Anforderungen an den Supercomputer gestiegen. Daher haben wir uns entschieden, in einen neuen Hochleistungsrechner zu investieren.“ Was die BASF für den Rechner bezahlt hat, wollte der Konzern allerdings aus Wettbewerbsgründen nicht mitteilen.

Der neue Rechner wurde den Angaben zufolge von dem amerikanischen IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) hergestellt und arbeitet mit Prozessoren des US-Chipherstellers AMD. Die Zeitersparnis, die ein Supercomputer als digitales Werkzeug ermöglicht, sei groß, teilte die BASF mit. Berechnungen, für die man früher etwa ein Jahr gebraucht habe, könne ein Supercomputer in wenigen Tagen durchführen. Dies hat nicht nur die Produktentwicklung verkürzt. „Wir konnten zusätzlich bislang verborgene Zusammenhänge erkennen und verwenden, um vollkommen neue Forschungsansätze voranzutreiben“, sagt Maas-Brunner.