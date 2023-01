Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF wird wegen bilanz-, aber nicht zahlungswirksamer Abschreibungen auf das Russland-Geschäft seiner Fördertochter Wintershall Dea für 2022 überraschend ein negatives Ergebnis nach Steuern vorlegen. Das teilte die BASF am Dienstag nach Börsenschluss bei der Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für 2022 mit.

Das Ergebnis der BASF-Gruppe nach Steuern beträgt 2022 voraussichtlich minus 1,376 Milliarden Euro. Der Wert des Vorjahres (plus 5,523 Milliarden Euro) wird damit deutlich unterschritten. Grund für das Minus sind die nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf Wintershall Dea in Höhe von 7,3 Milliarden Euro.

Die Konzerntochter Wintershall Dea spaltet das Segment Russland ab und bewertet es neu. Allein im vierten Quartal betrugen die Abschreibungen bei der BASF diesbezüglich 5,4 Milliarden Euro.

Tochter Wintershall will raus aus Russland

Wintershall Dea plant den Angaben zufolge einen vollständigen Rückzug aus Russland unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Wintershall-Dea-Chef Mario Mehren sagte: „Wintershall Dea wird ihre Aktivitäten in Russland beenden. Eine Fortführung unseres Geschäftes in Russland ist nicht haltbar. Russlands Angriffskrieg ist nicht vereinbar mit unseren Werten. Er hat die Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa zerstört.“ Unmittelbar nach Beginn des Krieges hatte Wintershall Dea den Angriffskrieg verurteilt und reagiert. Das Unternehmen hat den sofortigen Stopp von Investitionen in neue Projekte in Russland und mit russischen Partnern außerhalb Russlands veranlasst.

Auch das laufende Geschäft des BASF-Konzerns war durch Russland und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine beeinflusst. Vor Sonderposten und vor Zinsen und Steuern verdiente der BASF 2022 rund 6,88 Milliarden Euro und damit gut elf Prozent weniger als im Jahr zuvor. Wegen hoher Kosten vor allem in Europa hatte der Konzern bereits ein Sparprogramm angekündigt. Analysten hatten zuletzt noch mit etwas mehr operativem Gewinn bei BASF gerechnet.

BASF-Umsatz wächst

Der Umsatz wuchs hingegen wegen höherer Preise und Währungseffekten um elf Prozent auf 87,3 Milliarden Euro.