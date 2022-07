Am BASF-Standort Ludwigshafen soll eine der weltweit größten Wärmepumpen gebaut werden. Dazu haben die BASF und MAN Energy Solutions eine strategische Partnerschaft vereinbart, wie beide Unternehmen am Freitag bekanntgaben. Ziel ist es, mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien Dampf zu erzeugen. Als Wärmequelle soll dabei Abwärme aus dem Kühlwassersystem der BASF genutzt werden. Durch die Einbildung der Wärmepumpe in die Produktionsinfrastruktur des Standorts sollen stündlich bis zu 150 Tonnen Dampf erzeugt werden – das entspricht nach Angaben der Unternehmen einer thermischen Leistung von 120 Megawatt. Die CO2-Emissionen am Standort Ludwigshafen sollen dadurch um bis zu 390.000 Tonnen pro Jahr sinken.

Wasserdampf wichtigster Energieträger in Chemie

Wasserdampf sei der wichtigste Energieträger der chemischen Industrie, erläuterten BASF und MAN Energy Solutions. Allein die BASF in Ludwigshafen benötigt jährlich gut 20 Millionen Tonnen Wasserdampf. Ein großer Teil davon werde als Prozessdampf in der Produktion eingesetzt, beispielsweise zum Trocknen von Produkten, Aufheizen von Reaktoren oder zum Destillieren.

In einem ersten Schritt führen die Projektpartner eine Machbarkeitsstudie durch, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.