Noch vor drei Wochen wollte BASF-Chef Martin Brudermüller nicht ausschließen, dass der Ludwigshafener Chemiekonzern im zweiten Quartal sogar in die roten Zahlen rutschen könnte. Jetzt herrscht Klarheit: Die BASF kommt glimpflich aus der schwer von der Corona-Krise gezeichneten Drei-Monatsperiode heraus. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, erreiche das Betriebsergebnis (Ebit) vor Sondereinflüssen nach vorläufigen Angaben 226 Millionen Euro im zweiten Quartal 2020. Das ist zwar ein massiver Einbruch gegenüber der gleichen Vorjahreszeit, als hier 995 Millionen Euro zu Buche standen. Das Ergebnis lag damit an der Oberkante der bisherigen Vorhersage und nach Angaben der BASF „über den Erwartungen des Marktes“.