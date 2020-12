Neue Arbeitsdirektorin beim Ludwigshafener Chemiekonzern BASF wird zum 1. Juni 2021 Melanie Maas-Brunner. Die 52-jährige promovierte Chemikerin übernimmt zu diesem Zeitpunkt diesen Aufgabenbereich von Michael Heinz. Der 56-Jährige, seit 2017 im Vorstand der BASF und dort auch für den Standort Ludwigshafen verantwortlich, wechselt zum 1. Juni in die USA und übernimmt nach einer Übergangsphase dort die Aufgaben von Wyne T. Smith (60), der zum 31. Mai 2021 aus dem Vorstand ausscheidet, wie die BASF weiter mitteilte.

Der Aufsichtsrat hat Maas-Brunner, die im nordrhein-westfälischen Korschenbroich geboren wurde, am Donnerstag in den Vorstand berufen. Zum 1. Februar übernimmt sie dort unter anderem die Position des Chief Technology Officers, also des Forschungschefs der BASF, von Vorstandschef Martin Brudermüller. Zusammen mit der Berufung von Maas-Brunner hat der Aufsichtsrat auch die Neuverteilung der Zuständigkeiten im Vorstand beschlossen.