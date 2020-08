Die BASF investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in ein neues Logistikkonzept für ihr Ludwigshafener Stammwerk. Herzstück ist eine 6,6 Hektar große Fläche bei der Kläranlage auf Frankenthaler Gemarkung. Mittelfristig plant der Chemiekonzern eine eigene Verbindungsstraße, über die der Schwerlastverkehr von dort aus Richtung Tor 15 rollen soll.

„Reine Risikovorsorge“

BASF-Logistikchef Ralf Busche bezeichnete das Projekt am Donnerstag vor dem Planungs- und Umweltausschuss des Frankenthaler Stadtrats als „reine Risikovorsorge“, die das Unternehmen unter dem Eindruck der Hochstraßen-Misere in Ludwigshafen betreibe. Falle eine der Routen oder gar beide weg, drohen Berechnungen des Konzerns zufolge kilometerlange Staus auf Autobahnen und Bundesstraßen in der Vorderpfalz und auf der anderen Rheinseite.

Mehrere Projekte gleichzeitig

Um weiterhin die Kunden im Umkreis von bis zu 400 Kilometern ums Stammwerk sicher und schnell mit Ware versorgen zu können, will die BASF die gesamte Lkw-Logistik in Richtung Norden verlagern. Geplant ist einerseits der Ausbau der Infrastruktur am Tor 15 in der Nähe des Landeshafens und andererseits eine Logistikfläche westlich der Kläranlage bei Frankenthal, wo nach BASF-Angaben täglich bis zu 1500 Lastwagen abgefertigt werden sollen.

Ehrgeiziger Zeitplan

Der Zeitplan des Unternehmens ist ehrgeizig: Sofern die im Mai bei der Stadtverwaltung Frankenthal eingereichten Bauanträge im Oktober genehmigt werden, könnten Ende dieses Jahres Rodungsarbeiten und direkt Anfang 2021 die Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen. Mit einer Inbetriebnahme von Abfertigungsfläche und Gebäuden rechnen die BASF-Manager im Frühjahr 2022.

Pläne für eigene Lkw-Straße

Um den nach Norden verlagerten Lastverkehr flott Richtung Werk zu führen, nimmt ein weiteres Projekt derzeit konkrete Züge an: eine eigene Straße, die von der Kläranlage, unter der A 6 hindurch am Industriegebiet Nachtweide vorbei zum Umschlagplatz an Tor 15 führt.

