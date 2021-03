Die BASF arbeitet am Standort Ludwigshafen derzeit intensiv daran, ihr eigenes Impfzentrum startklar zu machen. Inzwischen steht auch fest, wo es sich befinden soll: in einer Multifunktionshalle auf dem Werksgelände in der Nähe von Tor 11. „Derzeit trifft BASF sämtliche Vorbereitungen um für den Fall, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, einsatzbereit zu sein“, teilte eine BASF-Sprecherin auf Nachfrage mit. Die Landesregierung habe den BASF-Standort jedenfalls bereits als offizielles Corona-Impfzentrum benannt. Derzeit arbeite man in der Halle unter anderem an der Kennzeichnung von Laufwegen sowie der Einrichtung von Warte- und Ruheräumen. Die Einrichtung des Impfzentrums soll bis Anfang April abgeschlossen sein. Wann das Impfzentrum öffnen soll, steht noch nicht fest. Zunächst müsse unter anderem die Verfügbarkeit der Impfstoffe geklärt sein. Im BASF-Impfzentrum sollen zunächst ausschließlich Mitarbeiter geimpft werden – und das nach der vorgegebenen und allgemein gültigen Priorisierung.