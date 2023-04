Wenn sich an diesem Donnerstag ab 10 Uhr Tausende BASF-Aktionäre zu ihrer Hauptversammlung im Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten treffen, dann werden wahrscheinlich wieder wesentlich mehr Anteilseigner des Chemiekonzerns teilnehmen als in den Jahren zuvor. Denn es ist die erste Hauptversammlung nach drei Jahren, zu der die Aktionäre wieder physisch zusammenkommen. Zuvor musste das Aktionärstreffen wegen der Corona-Pandemie drei Mal virtuell stattfinden. Das hatte zu einem massiven Einbruch der Teilnehmerzahl geführt.

In der letzten Hauptversammlung vor der Pandemie 2019 waren noch rund 6300 Anteilseigner physisch präsent. Dann ging es steil bergab. 2020 nahmen an dem ersten virtuellen Treffen in der Spitze nur noch 4362 Aktionäre teil, 2021 noch 2604 und 2022 wieder 2988. Für die Aktionäre war diese Form der Versammlung offenbar wenig reizvoll. Sie hatten ihre Fragen vorab einreichen müssen. Rede- und Meinungsbeiträge waren nicht möglich. In einem mehr als fünfstündigen Vorlesemarathon wurden beispielsweise 2021 Hunderte Fragen beantwortet, die von 47 Aktionären eingereicht worden waren.