Der Chemiekonzern zählte an seinem Standort Ludwigshafen Ende Juni dieses Jahres nach eigenen Angaben 38.440 Mitarbeiter, das sind zwar 446 weniger als ein Jahr zuvor, jedoch 69 mehr als Ende 2021. In ihrem Stammwerk verzeichnete die BASF Ende Juni 34.182 Beschäftigte, 127 mehr als vor einem Jahr, aber 223 weniger als vor sechs Monaten (Ende 2021). Dem BASF-Standort Ludwigshafen werden neben dem Stammwerk weitere Gruppengesellschaften in der Region zugerechnet.

BASF-Chef Martin Brudermüller hatte im Oktober 2021 geäußert, dass der Personalstand am Standort Ludwigshafen künftig eher konstant bleiben wird. Die Beschäftigtenzahlen am Standort würden in den kommenden Jahren nicht deutlich nach unten gehen.