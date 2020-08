Die Ludwigshafener BASF bekommt vom Bund und vom Land Brandenburg zusammen 175 Millionen Euro für den Aufbau einer Batteriematerialien-Produktion am Standort Schwarzheide. Sowohl dort als auch in Harjavalta in Finnland investiert die BASF beträchtliche Summen in den Aufbau von Fabriken zur Herstellung dieser Produkte, die die elektromobile Zukunft Europas sicherstellen sollen. Beide Anlagen würden in zwei Jahren in Betrieb gehen, teilte eine BASF-Sprecherin der RHEINPFALZ am Mittwoch auf Anfrage mit. Die gesamte Investitionssumme ist noch geheim. Ein kleinerer Teil der Fördermittel fließt nach Ludwigshafen. Den vollständigen Text lesen Sie hier