Gefahr für BASF-Stammwerk in Ludwigshafen

Eine stark verminderte Gasversorgung in Deutschland hätte für den BASF-Standort Ludwigshafen dramatische Konsequenzen. Dann müsste das Stammwerk mit seinen komplett heruntergefahren werden.

Corona-Schutzmaßnahmen werden nicht verlängert

Mehrere Bundesländer sind mit dem Versuch gescheitert, die Corona-Schutzmaßnahmen vom Bund um weitere vier Wochen zu verlängern.

Saar-CDU rechnet mit Rücktritt von Tobias Hans

Die Saar-CDU rechnet fest mit einem Rücktritt von Tobias Hans als Parteichef.

Pfalz: Saharastaub kehrt zurück

In der Pfalz droht in dieser Woche eine Rückkehr des Saharastaubs. Und sogar Schnee könnte es geben.

Was Impfpass-Fälscher das Fürchten lehrt

In Rheinland-Pfalz werden kaum mehr Leute mit gefälschten Impfpässen erwischt. Dies liegt laut der Bundespolizei an einem eigenen Online-Informationssystem.

Bundesländer nehmen das „Z“-Symbol ins Visier

Das Tragen des „Z"-Symbols, dem Zeichen der russischen Armee im Ukraine-Krieg, wird in mehreren Bundesländern unter Strafe gestellt.

Tagebuch aus Kiew: Wie man in der Hölle überlebt

Anatolii Schara berichtet über die Improvisationskunst dreier Frauen, die in einem Gemüsekeller Schutz fanden und von einem Unbekannten gerettet wurden.

Gibt es bald wieder Zinsen fürs Bankkonto?

Die Europäische Zentralbank will ihre Geldspritzen absetzen, in den USA steht eine Leitzinserhöhung bevor. Was bedeutet das für Verbraucher und Unternehmen?

15-Jähriger vermisst

Seit dem vergangenen Mittwoch wird der 15-jährige Enrique L. aus Ettlingen vermisst.