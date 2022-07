Die Geschäftsentwicklung der BASF im ersten Halbjahr war so gut, dass der Ludwigshafener Chemiekonzern nun seine Vorhersage für das gesamte Geschäftsjahr teils deutlich nach oben korrigierte. „Trotz anhaltend hoher Rohstoff- und Energiepreise haben wir im zweiten Quartal erneut ein starkes Ergebnis erzielt“, sagte BASF-Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Brudermüller zur Vorlage der detaillierten Halbjahreszahlen am Mittwoch. Vorläufige Zahlen hatte die BASF bereits am 11. Juli vorgelegt.

Die BASF geht nun für 2022 von einem Umsatzwachstum auf einen Wert zwischen 86 Milliarden Euro und 89 Milliarden Euro (bisherige Prognose: 74 Milliarden Euro bis 77 Milliarden Euro) aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen soll zwischen 6,8 Milliarden Euro und 7,2 Milliarden Euro (6,6 Milliarden Euro und 7,2 Milliarden Euro) liegen. Auch bei der Reduzierung der CO 2 -Emissionen kommt die BASF schneller voran: Hier soll der Wert für 2022 zwischen 18,4 Millionen Tonnen und 19,4 Millionen Tonnen (bisher vorhergesagt: 19,6 Millionen Tonnen und 20,6 Millionen Tonnen) erreichen.

BASF hält Beschäftigung in Ludwigshafen weitgehend stabil