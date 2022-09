Über den Auslauf der BASF-Kläranlage sind seit Donnerstag 240 Kilogramm Triethanolamin in den Rhein gelangt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilt, werde derzeit untersucht, wie es zu dem Austritt kommen konnte. Die Chemikalie sei kein Gefahrstoff und gelte als schwach wassergefährdend und leicht biologisch abbaubar. Von einer Gefährdung für Wasserorganismen oder andere Lebewesen sei deshalb nicht auszugehen. Die zuständigen Behörden seien informiert worden. Triethanolamin wird laut BASF vor allem als Vorprodukt für Seifen, Tenside und Waschmittel sowie in der Gaswäsche eingesetzt.