BASF-Chef Markus Kamieth ist zuversichtlich, dass Deutschland seinen Weg aus den aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten finden wird.

Der Standort und die hiesige Industrie seien in schwieriges Fahrwasser geraten, sagte er am Mittwoch in Ludwigshafen zur Vorlage der Quartalszahlen des Chemiekonzerns. Sowohl in Berlin als auch in Brüssel sei aber die Einsicht sehr gewachsen, dass der Industriestandort bewahrt werden müsse. Kamieth war einer von 13 Teilnehmern des Industriegipfels bei Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag, der am 15. November fortgesetzt werden soll. Er halte einen vertraulichen, offenen und transparenten Austausch auf dieser Ebene für sinnvoll, sagte der BASF-Chef zu dem Treffen und wollte sich dazu nicht weiter äußern. Scholz hatte nach dem Treffen gesagt, es gehe darum, mit einem „Pakt für die Industrie, der sehr konkrete Maßnahmen umfasst, den Standort zu stärken“.

Lesen Sie dazu: Lichtblicke im BASF-Geschäft