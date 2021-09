Der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller sieht die künftige Bundesregierung vor einer „Herkulesaufgabe“. Und er fordert in einer Sache Tempo.

Die vordringlichste Aufgabe der Politik sei es jetzt, schnell eine Regierung zu bilden. Die potenziellen Regierungspartner hätten die Verantwortung, „die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen sehr zügig und zielgerichtet zu führen“, sagte der BASF-Chef gegenüber der RHEINPFALZ. „Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, brauchen wir sehr schnell eine handlungsfähige Regierung“, so Brudermüller weiter.

„Unbequeme Entscheidungen“

Als große politische Herausforderungen der neuen Bundesregierung nannte Brudermüller „Klimaschutz, Digitalisierung und die vielen geopolitischen Veränderungen“. Sie erforderten „mutige und zum Teil auch unbequeme Entscheidungen“. Von der Regierung forderte er außerdem Innovation und Tatkraft, um die vielfältigen Veränderungen zu gestalten und gleichzeitig den Industriestandort Deutschland zu stärken. Die BASF stehe bereit, ihren Teil dazu beizutragen, eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu schaffen. Diese Herkulesaufgabe sei nur gemeinsam mit Politik und Gesellschaft zu schaffen.

Die BASF will bis 2050 klimaneutral werden und und sieht sich in der Chemieindustrie damit in einer Vorreiterrolle. Brudermüller weist immer wieder darauf hin, dass eine klimaneutrale Chemie einen gewaltigen Strombedarf aus erneuerbaren Quellen haben wird. Der Ludwigshafener Chemiekonzern investiert derzeit Milliarden in Offshore-Windparks, um sich grünen Ökostrom zu sichern.

