BASF-Chef Martin Brudermüller verteidigte am Mittwoch den Ausbau des China-Geschäfts des Chemiekonzerns und äußerte sich zum geplanten Stellenabbau am Standort Ludwigshafen. Er wünsche sich, dass wir „vom China-Bashing wegkommen“ (bashing, engl.: Beschimpfung, Prügel) und stärker selbstkritisch auf uns selbst schauten und überlegten, wie Deutschland beherzt die eigenen Schwächen angehe. Es gebe auch Risiken, sagte Brudermüller, die BASF sehe in der Gesamtschau aber weiterhin große Chancen in China und habe ihre Pläne für das Land nicht verändert. Der Konzern baut für bis zu zehn Milliarden Euro in Zhanjiang im Süden Chinas seinen zweiten großen Verbundstandort in dem Land. Den bereits Mitte Oktober angekündigten Stellenabbau am Standort Ludwigshafen wollte Brudermüller am Mittwoch nicht quantifizieren. Das wäre unredlich, sagt der BASF-Chef, dafür sei es noch deutlich zu früh.

