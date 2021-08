In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf dem Gelände der BASF in Ludwigshafen um 23.48 Uhr ein Feuer an einer Anlage im Werksteil Süd ausgebrochen. Wie die BASF mitteilt, sei die Ursache für den Brand noch unklar. Laut Bericht ist das Feuer seit 5.47 Uhr gelöscht. Verletzt wurde demnach niemand. Die Umweltmesswagen der BASF hätten nach Angaben einer Sprecherin inner- und außerhalb des Werksgeländes bei den Luftemissionen keine erhöhten Werte festgestellt. Die BASF-Werksfeuerwehr sei am Morgen noch vor Ort, um die Sicherungs- und Reparaturarbeiten zu unterstützen.