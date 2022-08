Die Kostenbelastung der Haushalte durch die hohe Inflation sei dramatisch gestiegen, sagt der Betriebsratsvorsitzende der BASF SE, Sinischa Horvat im Interview. „Die Belegschaft gibt mir zu verstehen: Es wird schwierig“. Die Reserven der Menschen schwindeten, sie seien vielfach aufgebraucht. Das werde in der Chemie-Tarifrunde im Herbst eine Rolle spielen müssen, fordert er. Der Betriebsratschef sieht das Stammwerk des Chemiekonzerns in Ludwigshafen vor großen Herausforderungen. In der Politik geht ihm manches zu langsam. Mit ihm sprachen Adrian Hartschuh, Ralf Joas und Olaf Lismann.

