Die BASF hat an ihrem Heimatstandort in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 700 Arbeitsplätze abgebaut. Das teilte der Chemiekonzern mit. Am Standort Ludwigshafen, zu dem neben dem Stammwerk weitere BASF-Gruppengesellschaften gehören, zählte das Unternehmen Ende September dieses Jahres 38.221 Beschäftigte. Das waren 729 weniger als ein Jahr zuvor. Im Stammwerk fiel der Abbau in der gleichen Zeit fast identisch aus: Hier ging die Belegschaft um 724 auf 33.684 Beschäftigte zurück.

