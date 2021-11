Rund 100 Liter Hexamethylendiamin sind am Freitagabend beim Umladen eines Tankmotorschiffs bei der BASF in den Rhein geflossen. Ursache laut Polizei war vermutlich ein technischer Defekt an Bord des Schiffs. Bei dem Stoff handele es sich um einen schwach wassergefährdenden Stoff. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei bezüglich einer Gewässerverunreinigung dauern an.