Barbarossa-Land geht in die Verlängerung: Die „kleine Kerwe“, die seit anderthalb Wochen anstelle des Oktobermarkts auf dem Messeplatz stattfindet, bleibt übers Wochenende hinaus belebt. Entsprechende Informationen der RHEINPFALZ hat am Dienstagnachmittag Susanne Henn-Marker auf Anfrage bestätigt. „Wir haben am Montag einen Antrag bei der Stadt gestellt. Der ist ohne große Debatte genehmigt worden“, sagte die Vorsitzende der Schausteller-Vereinigung Barbarossa Pfalz-Saar. Henn-Marker begründete die Verlängerung mit der bislang erfreulich guten Resonanz vor allem an den Wochenenden. „Da wollten wir gerne noch eins anhängen.“ „Wir haben gemerkt: die Leute wollen Kerwe“, sagte Susanne Henn-Marker. Sie wie ihre Kollegen seien mit der Resonanz bisher sehr zufrieden.

Ursprünglich sollte die Ersatz-Kerwe am Sonntag enden

Geplant war, dass die Ersatz-Kerwe, die die Schausteller in eigener Regie organisieren, am kommenden Sonntagabend endet. Es sei nun zu befürchten gewesen, dass am bevorstehenden Wochenende ein letzter Ansturm womöglich zu langen Schlangen am Eingang und zu Gedränge geführt hätte. Wenn sich potenzielle Besucher zu einem letzten Abstecher auf den Messeplatz aufmachen wollten und nun noch doppelt Gelegenheit dazu hätten, lasse sich die Lage entzerren.

So schließt nun der Rummelplatz erst zu Allerheiligen seine Pforten – wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr, als Barbarossa-Land etwas später gestartet war. Der 1. November fällt diesmal auf einen Montag: „Den Feiertag nehmen wir noch mit“, so die Sprecherin der Schausteller. Bis auf das Fahrgeschäft Breakdance, dessen Betreiber kommende Woche vertraglich anderweitig verpflichtet sei, blieben alle Attraktionen vor Ort.