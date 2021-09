Weil die Stadt Kaiserslautern die Oktoberkerwe abgesagt hat, planen die Schausteller wieder eine Ersatzveranstaltung. Wie Susanne Henn-Marker, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa Saar-Pfalz, bestätigte, wird es vom 8. bis 24. Oktober auf dem Messeplatz eine Neuauflage des Barbarossa-Landes geben.

Der mobile Freizeitpark diente schon im vergangenen Jahr als Ersatz für die ausgefallene Oktoberkerwe. Was die Anzahl der Gäste betrifft, legt die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die am Sonntag in Kraft tritt, neue Kriterien an. So dürfen beliebig viele Geimpfte, Genesene und Kinder bis einschließlich elf Jahre Veranstaltungen besuchen. Je nach Corona-Warnstufe wird lediglich die Anzahl der übrigen Besucher beschränkt.

Welche besonderen Attraktionen die Besucher erwarten, kann Henn-Marker noch nicht sagen. „Das entscheidet sich in den kommenden beiden Wochen“, sagt sie. Autoscooter, Süßwarenstand, Fahrgeschäfte für Kinder sowie Essen und Trinken sind auf jeden Fall vor Ort. Die Stadt hatte die Absage der Kerwe mit dem Verweis auf die Begrenzung von Areal und Anzahl der Zuschauer, den Zugangskontrollen und damit verbundenen „unabsehbaren Mehrkosten“ begründet, die angesichts der Haushaltssituation nicht darstellbar seien. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, änderten auch die neuen Corona-Regeln nichts an der Entscheidung, auf den Oktobermarkt zu verzichten.

