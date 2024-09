Einen mutmaßlichen Angriff mit Schlagstöcken, Reizgas und Macheten meldet die Polizei aus Friesenheim. Laut Zeugen sollen sechs bis acht Leute am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr vor einer Bar in der Sternstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim aus zwei Autos gestiegen und auf vier Besucher des Etablissements losgegangen sein. Die Vier, Männer im Alter von 26 und 33 bis 44 Jahren, erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Die Angreifer seien dann mit den beiden Autos geflohen. Die Angegriffenen seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Grund für die Attacke ist der Polizei nicht bekannt. Die beiden Autos tat die Polizei nach eigenen Angaben gegen 1 Uhr am Donnerstagmorgen in der Schopenhauerstraße im selben Stadtteil auf und durchsuchte sie. Gefunden und sichergestellt habe man ein Schlagstock, ein Messer, ein Reizgasspray, die Hülle einer Machete – und Testosteron, so die Polizei. Kontrolliert wurden auch die drei Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren, die sich bei den Fahrzeugen befanden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls in der Sternstraße und bittet diese, sich unter Telefon 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.