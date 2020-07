Die beiden Männer, die am Mittwoch eine Bank im Quadrat U2 in Mannheim überfallen haben, sitzen in Untersuchungshaft. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Demnach handelt es sich um einen 44-Jährigen mit kroatischer und einen 22-jährigen mit serbischer Staatsbürgerschaft. Die Höhe der Beute wird mit 190.000 Euro angegeben.

Mit Schreckschusswaffen gedroht

Die beiden Verdächtigen waren am Mittwoch schon kurz nach dem Überfall um 8 Uhr morgens – der Ältere direkt danach, der Jüngere drei Stunden später – festgenommen worden.

Die Tat schildert die Staatsanwaltschaft nach ihren bisherigen Erkenntnissen so: Gegen 8 Uhr habe das Duo vor der Bank in den U-Quadraten auf das Eintreffen der Mitarbeiter gewartet. Kurz danach habe eine Reinigungskraft und eine Bankmitarbeiterin die Tür zur Filiale aufgeschlossen. Die Tatverdächtigen hätten die beiden Frauen mit Schreckschusspistolen bedroht und in die Bank gedrängt.

Der 22-Jährige soll dann die Bankmitarbeiterin aufgefordert haben, den Tresor zu öffnen. Der 44-Jährige habe unterdessen die Fenster mit dunklem Papier abgeklebt, ein Schild „Geschlossen“ an die Tür zur Bank gehängt und die Überwachungskamera mit einer unbekannten Substanz besprüht. Nachdem der jüngere der beiden Männer zwei Päckchen mit Bargeld aus dem Tresor genommen und in einer kleinen Reisetasche verstaut habe, seien die beiden geflohen.

In einem Hotel festgenommen

Den 44-Jährigen nahm die Polizei in der Nähe des Tatorts fest, die Pistole steckte noch in seinem Hosenbund. Nicht weit davon fand sich auf die Beute, rund 190.000 Euro in einer Tasche. Der 22-jährige sei noch am Vormittag in einem Hotel in der Mannheimer Innenstadt festgenommen worden. Auch er habe eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt.

Die beiden wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern weiter an.