Die Commerzbank wird drei Filialen in der Pfalz schließen. Die Standorte in Pirmasens, Landau und im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof werden schließen, teilte die Bank auf RHEINPFALZ-Anfrage fest. Die Filialen an den Standorten Ludwigshafen (Mitte), Kaiserslautern, Frankenthal, Grünstadt, Neustadt und Speyer bleiben hingegen erhalten. Die Bank baut bundesweit von 790 Filialen 340 Filialen und zugleich Tausende Stellen ab. Es sei geplant, ab Oktober 2021 mit der Schließung der ersten rund 240 Filialen zu starten, die restlichen folgten 2022.

