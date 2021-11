Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr einer Angestellten der Postbank vor dem Gebäude in der Mannheimer Straße aufgelauert und sie anschließend gezwungen, in der Bank den Tresorraum zu öffnen. Das haben Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Aus dem Tresor entwendete der Täter Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Danach schloss er die Angestellte dort ein und flüchtete.

Fahndung erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Bankmitarbeiterin erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Circa 1,90 Meter groß, dickliche Statur. Er war mit einer roten Jacke, blauer Hose und blauen Turnschuhe mit weißen Sohlen bekleidet. Er trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz, hatte schwarze Handschuhe an und führte eine beigefarbene Umhängetasche mit sich.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.