Wegen des Verdachts des Menschenhandels von asiatischen Frauen und illegaler Prostitution wurden im Saarland vier Personen festgenommen sowie 25 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht: darunter ein Objekt im Kreis Kaiserslautern, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken informierte.Die Staatsanwaltschaft wirft acht Beschuldigten im Alter zwischen 25 und 68 Jahren vor, als Bande überteuerte Wohnungen an rund 20 asiatische Frauen vermittelt zu haben, damit diese dort der Prostitution nachgehen. Die Frauen aus Thailand, China und Vietnam sollen sich unerlaubt in Deutschland aufhalten.

Zurzeit sei von mindestens einem Jahr als Tatzeitraum auszugehen, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Schardt auf Nachfrage. Die Durchsuchungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern fanden am Montag statt. Auch im Kreis Kaiserslautern rückte die Polizei an – in einer Wohnung eines „nicht verdächtigten Dritten“ – einer Person, die nicht Teil der Bande ist, aber bei der Verdächtiges vermutet wurde. Die anderen 24 durchsuchten Objekte sind alle im Saarland. Die vier Festgenommenen sitzen in U-Haft, die Ermittlungen dauern an.