Der Aufwand für die Installation und den Anschluss von Balkonkraftwerken hält sich in Grenzen. Die Mini-Solaranlagen können im Baumarkt besorgt und gleich genutzt werden. Ein Ehepaar aus dem südpfälzischen Kleinfischlingen möchte die Module aber teilweise an ihrem Zaun befestigen, um das Maximum an Solarenergie für sich nutzen zu können. Das Dach hat es nämlich bereits einer mit PV-Anlage und einer Solaranlage zur Gewinnung von Warmwasser bestückt. Da aber ein Zaun keine Fläche ist, die gewöhnlich für Solaranlagen infragekommt, müssen die Behörden mitspielen. Die Entscheidung liegt dabei bei der Bauabteilung des Landkreises SÜW. Und von dieser fühlen sich die Eheleute ausgebremst. Wo das Problem liegt, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.