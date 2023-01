Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag wird ihre Klausursitzung am Mittwoch in Mainz fortsetzen. Ein Tag hat nicht ausgereicht, um die internen Konflikte zu lösen. Diese wurden im Dezember öffentlich, nachdem Fraktionschef Christian Baldauf (55, Frankenthal) offenbar zu der Ankündigung gedrängt worden war, sich Ende März von der Spitze der Fraktion zurückzuziehen.

„Ziemt sich nicht“

Baldaufs Amtsvorgängerin, die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, sagte am Dienstag auf Anfrage zur Situation in der Fraktion: „Eine Meinung habe ich zu den Vorgängen, aber für eine unmittelbare Vorgängerin im Amt ziemt es sich nicht, sich an der öffentlichen Diskussion zu beteiligen. Das mache ich intern.“ Klöckner ist Bundestagsabgeordnete und Schatzmeisterin der Bundes-CDU. Von 2011 bis 2018 führte sie die CDU-Fraktion im Landtag in Mainz, bis Frühjahr 2022 war sie CDU-Landesvorsitzende. Als Spitzenkandidatin hat sie zwei Landtagswahlen verloren. Baldauf verlor die Wahl 2021.

Nach der Tagung war am Dienstagabend ein Gottesdienst und ein gemeinsames Essen der Fraktion zusammen mit Mitarbeitern vorgesehen. Baldauf war nicht unter den Abgeordneten, die kurz vor 18 Uhr in den alten Dom von Mainz, die evangelische St. Johannis-Kirche gingen.

„Tag Eins der CDU-Klausur“