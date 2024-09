Mit einer stark von bundespolitischen Akzenten geprägten Rede hat sich Christian Baldauf beim CDU-Landesparteitag in Frankenthal am Samstagvormittag als Vorsitzender verabschiedet. Er rief die Delegierten im Congress-Forum zur Geschlossenheit auf. „Politik ist keine Harmonieveranstaltung“, sagte der 57-Jährige. Mit Blick auf die in anderthalb Jahren anstehende Landtagswahl in Rheinland- Pfalz sagte der Frankenthaler, die Christdemokraten müssten „zusammen nach vorne spielen“. Baldauf arbeitete sich vor allem an der in Berlin regierenden Ampelkoalition ab. Die habe offenbar selbst erkannt, eine Übergangsregierung zu sein. Baldauf: „Es ist Zeit, dass aus dem Übergang der Abgang wird.“ Der scheidende Parteichef konzentrierte sich – wie zuletzt häufig – auf das Thema Migrationspolitik, forderte konsequente Abschiebungen von Straftätern und Hasspredigern. Am Ende seiner etwa 20-minütigen Rede erhielt Baldauf stehenden Applaus der rund 300 Delegierten.

Einen Kommentar zur Abschiedsrede von Christian Baldauf lesen Sie hier.