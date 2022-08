CDU-Landeschef Christian Baldauf hat sich für eine Prüfung des seit 2017 in Deutschland verbotenen Frackingverfahrens bei der Erdgas- und Erdölgewinnung ausgesprochen. Der drohenden Gas- und Energiekrise müsse technologieoffen, aber mit dem Fokus auf Sicherheit für Mensch und Natur begegnet werden, erklärte er. Es gelte die Versorgungssicherheit gerade in den kalten Monaten zu gewährleisten. „Deshalb dürfen wir uns Debatten über alternative Optionen der Gas-Gewinnung nicht verschließen und keine Energie-Quelle von vornherein ausschließen – so auch beim Fracking“, sagte er. Baldauf schlägt ein von der Wissenschaft und von Experten begleitetes, ergebnisoffenes Prüfverfahren der Fracking-Methoden und -Möglichkeiten vor. Die negativen Erfahrungen von Landau und im Oberrheingraben müssten in die Abwägung einbezogen werden.

