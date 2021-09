Der CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf aus Frankenthal, will auf dem Landesparteitag am 20. November für den Landesvorsitz der Partei kandidieren. Das sagte Baldauf am Dienstagnachmittag.

Am Vorabend hatte Parteichefin Julia Klöckner angekündigt, dass sie nach zehn Jahren nicht mehr antreten will. Baldauf, der auch Vorsitzender des CDU Bezirks Rheinhessen-Pfalz ist, war der Vorgänger Klöckners. Er führte den Landesverband von 2006 bis 2011. Er war Christoph Böhr gefolgt, der chaotische Finanzverhältnisse hinterlassen hatte. Baldauf und Klöckner war es gelungen, die Partei zu konsolidieren.