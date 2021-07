In die andauernde Debatte um Lüftungsgeräte in Schulen und Kindertagesstätten hat sich nun auch der Vorsitzende der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, eingeschaltet. Er plädiert dafür, sich am baden-württembergischen Fördermodell zu orientieren. Die organisierte Installation von Luftreinigungsgeräten in Schulen und Kitas sei ein entscheidender Beitrag zur Sicherheit aller Betroffenen und helfe, erneute Schulschließungen im Herbst und Winter zu vermeiden. Rheinland-Pfalz brauche daher ein Beschaffungsprogramm in Anlehnung an das des Nachbarlandes. Dort werden laut Baldauf rund 60 Millionen Euro für Luftfilter zur Verfügung gestellt. Für Rheinland-Pfalz schlägt der CDU-Fraktionschef in einem ersten Schritt eine Investition von rund 20 Millionen Euro vor. „Wir müssen jetzt handeln, damit wir bestmöglich vorbereitet sind“, so Baldauf. Dabei müsse das Beschaffungsprogramm so ausgelegt sein, dass es an aktuelle Entwicklungen angepasst und durch andere Programme ergänzt werden könne.