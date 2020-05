Nach den Attacken auf Feuerwehrleute und Polizisten am Freitag im hessischen Dietzenbach (wir berichteten) hat der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf bedingungslose Solidarität mit Einsatzkräften gefordert. „Ich bin über den Vorfall in Hessen erschüttert“, sagte Baldauf am Samstag. Die Täter müssten die ganze Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen.

Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, kommunaler Vollzugsdienst und Rettungsdienste leisteten Außergewöhnliches. „Sie verdienen unsere Wertschätzung und Unterstützung“, sagte Baldauf. Dazu gehöre auch die notwendige personelle Ausstattung. „Die Personalausstattung der Polizei in Rheinland-Pfalz reicht bei Weitem noch nicht aus. Wir brauchen mehr Polizisten.“ Die CDU bleibe deshalb bei ihrer Forderung nach 10.000 Vollzeitstellen.