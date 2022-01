Impfung: Ab Montag Registrierung für Novavax möglich

Bald soll laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach der neue Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax in Deutschland zur Verfügung stehen. Zum Artikel

EU-Pläne zu Schockbildern auf Weinflaschen

Kommen Warnhinweise auf Wein-, Bier- und Spirituosenflaschen, dass Alkohol gesundheitsschädlich ist - ähnlich den Schockbildern auf Zigarettenschachteln? Das war eines der Themen einer Diskussionsrunde bei den 75. Weinbautagen in Neustadt. Zum Artikel

Verurteilter Ex-Minister Deubel auf freiem Fuß

Der wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilte rheinland-pfälzische Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) ist nach der Hälfte seiner Haftstrafe wieder in Freiheit. Zum Artikel

Hells-Angels-Mitglieder attackieren Polizisten

Bei einem Einsatz am 4. Dezember am Hells-Angels-Clubheim in Geinsheim sind zwei Polizisten attackiert und verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben darüber erst jetzt informiert. Zum Artikel

Wetter am Wochenende: So sind die Aussichten auf Schnee

Es könnte am kommenden Wochenende in der Pfalz Schnee geben – Ein bisschen, stellenweise, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Zum Artikel

Führerschein-Umtauschfrist um halbes Jahr verlängert

Ältere Autofahrer sollen mehr Zeit für einen Umtausch alter Papierführerscheine bekommen. Eine erste Frist – und zwar für die Geburtsjahre 1953 bis 1958 – wäre eigentlich an diesem Mittwoch abgelaufen. Zum Artikel

Hambacher Schloss-Shuttle ausgebremst

Kleine Busse ohne menschliche Steuerung sollten eigentlich bald zwischen dem Neustadter Ortsteil Hambach und dem Hambacher Schloss hin und her zuckeln. Jetzt haben sich die Pläne auf unbestimmte Zeit verschoben – der Hersteller baut das benötigte Fahrzeug nicht mehr. Zum Artikel

Manuel Flickinger: „Möchte im Dschungel stärker werden“

Manuel Flickinger ist einer von zwei Kandidaten aus der Pfalz, die ab Freitag in der neuen Dschungelcamp-Staffel in Südafrika um die Krone kämpfen. Der LGBT-Aktivist verrät im Interview, auf welche Erfahrungen er sich freut und wo seine persönlichen Grenzen liegen. Zum Artikel

In diesem Dorf hat fast jedes Haus mindestens ein Pferd

Wohnen mit Pferden – das ist möglich. Ein Sonderbaugebiet nahe Koblenz bietet großzügige und verkehrstechnisch günstig gelegene Grundstücke mit Stallbaurecht. Zum Artikel

Wie sich ein Pfälzer Handballer ins niederländische Nationalteam spielte

Er ist der einzige Pfälzer, der bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und in der Slowakei am Ball ist. Tom Jansen spielte einst für die TSG Friesenheim und den TV Hochdorf. Nun hofft der 23 Jahre alte Rückraumspieler mit den Niederlanden auf den Einzug in die Hauptrunde. Zum Artikel