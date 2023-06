Das Baden am Germersheimer Baggersee (Sollachsee) ist derzeit verboten. Der Grund: Der Grenzwert an E-Coli-Bakterien ist überschritten. Die Kreisverwaltung hat ein sofortiges Badeverbot verhängt, Schilder weisen darauf hin. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung entnimmt regelmäßig Proben an dem See. Die Analyse der jüngsten Gewässerprobe habe am Montag den Wert 1838 KBE/100 ml (koloniebildende Einheiten) und eine Probe vom Mittwoch den Wert 2095 KBE/100 ml ergeben. Der Grenzwert liegt bei 1800 KBE/100 ml. Zu Beginn der kommenden Woche werde das Gesundheitsamt eine weitere Probe untersuchen.